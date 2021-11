Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Daniela Melchior sofreu um colapso nervoso durante as gravações do filme Suicide Squad. A atriz portuguesa revelou na Web Summit que a pressão de preparar o papel da vilã Ratcatcher 2 ao lado de artistas consagrados como Idris Elba ou Viola Davis culminou num episódio de burnout que a obrigou a procurar acompanhamento hospitalar e a ser medicada. “Estava a trabalhar e estava feliz, mas o meu eu interior sentiu a pressão”, resumiu.

Daniela Melchior aproveitou a presença no palco Content Makers esta quinta-feira para apelar aos cuidados com a saúde mental. A atriz conta que, durante a gravação de Suicide Squad, passava muito tempo a dormir como um “mecanismo de defesa”: “Prefiro apagar do que pensar demais nas coisas”. Atualmente, faz meditação e segue técnicas de mindfulness para contornar estes sintomas.

A artista revelou ainda que está neste momento a gravar um novo filme em Barcelona e prepara-se para, no início do próximo, dar início a outros projetos de Hollywood. Daniela Melchior não adiantou mais detalhes sobre os novos filmes — nem mesmo se algum deles está a ser liderado por James Gunn, o realizador de Suicide Squad.

Mas há pistas que parecem apontar nesse sentido. No 25º aniversário da atriz, na passada segunda-feira, James Gunn congratulou Daniela Melchior descrevendo-a como um dos seus humanos favoritos. O tweet, acompanhado de uma fotografia da equipa do Suicide Squad a comer cupcakes coloridos, diz ainda: “Tenho saudades tuas, Daniela, e vemo-nos daqui a não muito tempo”.

Questionada por Rodrigo Gomes, locutor da RFM, sobre o significado da mensagem, Daniela Melchior contorna a pergunta: “Lisboa está muito na moda, talvez ele venha de férias e vamos beber café. Não posso falar sobre isso”. James Gunn e Daniela Melchior conheceram-se quando um agente de Los Angeles se cruzou com um vídeo da atriz. O terceiro vídeo enviado por ela para o agente foi o que convenceu James Gunn a incluí-la no elenco de Suicide Squad.