Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro foi o Reino Unido. Horas depois, foi a Agência Europeia do Medicamento (EMA, sigla em inglês) que aprovou a utilização de emergência do antiviral oral molnupiravir da farmacêutica Merck em adultos. “Estudos sugerem que este tratamento pode reduzir a habilidade do coronavírus de se multiplicar no corpo, prevenindo, por isso, hospitalizações e mortes em pacientes com Covid-19″, anunciou esta quarta-feira o organismo comunitário na sua conta pessoal do Twitter.

Oral antiviral #molnupiravir under EMA’s #RollingReview: Studies suggest that this #COVID19treatment may reduce the ability of the coronavirus to multiply in the body, thereby preventing hospitalisation or death in #COVID19 patients. #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) November 4, 2021

Em conferência de imprensa, Marco Cavaleri, responsável de Produtos Biológicos e da Estratégia Vacinal da EMA, garantiu que o organismo “está preparado para assegurar aos Estados-membros o apoio para que possam conceder este tratamento antes de este receber autorização comercial”. O especialista ressalvou ainda que o uso emergencial aconteceu num momento em que vários países europeus estão a registar novos máximos de casos diários desde o início da pandemia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Esta decisão baseia-se em resultados preliminares de estudos clínicos e de laboratório”, destaca Marco Cavaleri.

O medicamento, que pode ser tomado por quem esteja em casa — com sintomas leves a moderados — deve ser tomado durante cinco dias consecutivos, duas vezes por dia. Este é o primeiro antiviral desenvolvido especificamente contra o novo coronavírus, já que o remdesivir, que chegou a ser usado em doentes Covid, foi desenvolvido para o tratamento da ébola e do vírus de Marburg.

Segundo a empresa farmacêutica Merck, este comprimido é capaz de reduzir em 50% a possibilidade de hospitalização ou morte em pacientes com risco de doença grave, através da introdução de erros no código genético do vírus.

Esta quarta-feira, o Reino Unido foi o primeiro país que aprovou o antiviral para tratar a Covid-19. O ministro da Saúde britânico descreveu o feito como sendo algo “histórico” e o país já encomendou 480 mil doses do fármaco.