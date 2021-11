Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um estudo divulgado segunda-feira revela que as focas bebés possuem uma habilidade vocal característica do ser humano, que consiste em mudar o timbre das suas vozes, de acordo com a ocasião, para serem compreendidas.

De acordo com o estudo publicado na revista científica The Royal Society , as focas bebés conseguem alterar a ‘voz’ quando certos sons do meio ambiente se sobrepõem ao ruído deste animal.

Os investigadores testaram oito focas bebés selvagens, sobrepondo as frequências dos chamamentos e restantes sons produzidos por estes mamíferos, a ruídos naturais, como o vento ou a ondulação.

Como afirmam os autores, citados pela CNN, esta habilidade já tinha sido também verificada animais adultos, revelando-se importante em oportunidades de acasalamento, fugas de predadores, aprendizagens sociais e interações com as crias.

A capacidade de imitar novos sons (aprendizagem vocal) foi também verificada em focas adultas, assim como a capacidade de aumentar ou diminuir o tom de voz utilizado, algo crucial para a comunicação humana.

“Ao observarmos as poucas espécies de mamíferos que possuem a habilidade de aprender sons, conseguiremos compreender melhor como é que o ser humano desenvolveu linguagem”, disse em comunicado Andrea Ravignani, líder do grupo de pesquisa no instituto alemão Max Planck.

Os autores apontam ainda que estes pinípedes (animais como as focas, ou morsas) possuem estas capacidades devido ao facto de terem tido um processo evolutivo similar ao dos humanos.

Antes deste estudo, considerava-se que os humanos eram os únicos mamíferos com ligações diretas entre o córtex frontal e a laringe.