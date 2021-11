A greve de 24 horas dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, que obrigou à interrupção da circulação desde as 23h00 de quarta-feira, registou à tarde uma adesão de 44,45%, anunciou esta quinta-feira a empresa.

“Na sequência da greve de 24 horas convocada pelas organizações sindicais para hoje, dia 4 de novembro, para a generalidade dos trabalhadores, o Metropolitano de Lisboa informa que o índice global de adesão à mesma atingiu, às 15h00, 44,45% em relação ao número total de trabalhadores escalados (1.064 trabalhadores) para o referido período”, lê-se num comunicado.

A greve decorre desde as 00h00 desta quinta-feira, contra o congelamento de salários e para reivindicar progressões na carreira, num protesto que causou grandes filas nas paragens de autocarros da cidade.

Apesar de a paralisação só ter começado às 00h00, a empresa teve de encerrar as estações desde as 23h00 de quarta-feira.

“O Metropolitano de Lisboa encontra-se recetivo à discussão das propostas apresentadas pelas entidades sindicais, sendo as mesmas objeto de negociação”, acrescenta a empresa.

A circulação no Metropolitano só deverá ser retomada às 06h30 de sexta-feira.

Esta é a segunda greve no Metropolitano de Lisboa esta semana, depois de na terça-feira ter havido uma paralisação parcial de manhã, com a circulação de comboios a começar cerca das 10h00.

Em 26 e 28 de outubro, os trabalhadores já tinham feito greves parciais semelhantes à de terça-feira.

Segundo a empresa, nessas greves parciais, a adesão global ao protesto situou-se entre os 42,62% e os 46,26%, enquanto a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS) afirmou que a adesão foi “elevada”, sem adiantar números.

Os trabalhadores já fizeram greves parciais em maio e junho, tendo em conta as mesmas reivindicações.

Na origem das paralisações está o protesto contra o congelamento salarial e a luta pela aplicação de todos os compromissos assumidos pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, em que se inclui a prorrogação do Acordo de Empresa, pelo preenchimento imediato do quadro operacional e pelas progressões na carreira.

O Metropolitano de Lisboa opera com as linhas Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião), das 06h30 às 01h00, todos os dias.