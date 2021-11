Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Grupo IKEA revelou, na quarta-feira, uma descida no lucro de 300 milhões de euros, de 2021 para 2020, devido ao aumento do custo de transporte e matéria-prima. A gigante sueca tem tido problemas de fornecimento devido à pandemia da Covid-19.

Em 2020, a procura pelos produtos da marca aumentou para números sem precedentes, devido ao tempo que as pessoas passaram em casa, por causa das medidas de confinamento para conter a pandemia. A empresa afirmou que, apesar do encerramento temporário de mais de 150 lojas durante o ano, o comércio online aumentou em 73%. No entanto, em 2021, a IKEA não conseguiu manter a faturação do ano anterior.

Em comunicado no seu site oficial, a marca garantiu que fez os possíveis para manter os preços praticados:

A falta de matéria-prima e a crise global de transporte afetou as margens do Grupo Inter IKEA. Apesar do aumento dos custos, fizemos o nosso melhor para manter os preços dos produtos para as nossas revendedoras estáveis em 2021. Apesar de não podermos continuar a assegurar os preços fixos para as nossas revendedoras perante estas condições desafiantes, planeamos absorver parte do aumento dos custos em 2022.”

Isto pode levar a uma subida no preço dos produtos para os consumidores. No entanto, se as lojas decidirem absorver esse aumento, os preços para os clientes podem manter-se.

O grupo anunciou que, apesar da pandemia, abriu 45 lojas este ano, e que quer tornar a sua indústria 100% alimentada por energia renovável (de momento, 90% da produção da marca será garantida com energia renovável).