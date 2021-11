Cinco homens e uma mulher, com idades entre os 22 e 37 anos, suspeitos de terem praticado diversos assaltos essencialmente a gasolineiras e farmácias, começaram esta quinta-feira a ser julgados no Tribunal de Espinho, no distrito de Aveiro.

No arranque do julgamento só compareceram os três arguidos que se encontram detidos e desses apenas um decidiu prestar declarações, confessando os crimes.

Perante o coletivo de juízes, este arguido assumiu a participação em seis dos assaltos, sendo que só em duas situações chegou a entrar nos estabelecimentos, divergindo apenas quanto ao valor subtraído num dos roubos.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), em apenas 20 dias, entre 14 de janeiro de 2021 e 03 de fevereiro de 2021, os arguidos praticaram 10 assaltos com recurso a uma arma de fogo, subtraindo quase 10 mil euros.

O MP refere que os arguidos entravam nos estabelecimentos encapuzados e munidos com uma arma de fogo e exigiam o dinheiro que se encontrava na caixa registadora, fugindo em seguida do local numa viatura.

Entre os estabelecimentos assaltados estão postos de abastecimento de combustíveis, farmácias e uma ótica, em Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, Espinho e Gaia.

No espaço de cinco dias, uma farmácia foi assaltada duas vezes, tendo os ladrões levado 7.750 euros.

Três dos arguidos foram detidos pela Polícia Judiciária após o último assalto ocorrido a 03 de fevereiro.

Os arguidos estão acusados de vários crimes de roubo qualificado e roubo simples.