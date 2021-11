O Irão afirmou esta quinta-feira ter aumentado consideravelmente a quantidade armazenada de urânio altamente enriquecido, a algumas semanas da retomada das negociações para recuperar o acordo multilateral de 2015 que impunha limitações ao seu programa nuclear.

Teerão abandonou progressivamente os principais compromissos assumidos no âmbito deste acordo concluído com as grandes potências, um ano após a saída unilateral, em 2018, dos Estados Unidos, a que se seguiu a reposição das sanções norte-americanas.

“Ultrapassámos os 210 quilos de urânio enriquecido a 20% e produzimos 25 quilos a 60% (…)”, declarou esta quinta-feira o porta-voz da Organização Iraniana da Energia Atómica (OIEA), Behruz Kamalvandi, citado pela agência oficial Irna.

Em abril, a República Islâmica do Irão anunciou ter ultrapassado o limiar inédito de enriquecimento de urânio a 60% e, em abril, a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) indicou que o país tinha produzido 10 quilos dele.

Um mês depois, a 10 de outubro, Mohammad Eslami, diretor da OIEA, revelou que o “stock” de urânio enriquecido a 20% tinha ultrapassado os 120 quilos, uma quantidade que lhe permite, em teoria, produzir isótopos médicos, utilizados nomeadamente no diagnóstico de alguns tipos de cancro.

Para fazer uma bomba nuclear, o urânio deve ser enriquecido a 90%, o que o Irão não conseguiu ainda fazer, mas os países ocidentais estão alarmados com os rápidos progressos do país nesta área.

Teerão afirma há décadas que o seu programa nuclear é pacífico e que não pretende construir armas nucleares.

As negociações para salvar o acordo sobre o programa nuclear iraniano, suspensas desde junho, devem ser retomadas a 29 de novembro em Viena, num contexto de tensões aumentadas entre os Estados Unidos e o Irão.

As conversações incidirão “sobre a perspetiva de um eventual regresso dos Estados Unidos” ao pacto e “sobre a forma de garantir a aplicação completa e efetiva do acordo por todas as partes”, segundo a União Europeia.

O Presidente iraniano, Ebrahim Raissi, alertou esta quinta-feira que Teerão rejeitará qualquer “exigência excessiva” do Ocidente durante as negociações sobre o acordo nuclear.

“Não deixaremos a mesa de negociações, mas iremos opor-nos a exigências excessivas que possam prejudicar os interesses do povo iraniano”, disse Raissi durante uma cerimónia em Semnan, a leste da capital iraniana, por ocasião do 42.º aniversário da invasão da embaixada dos Estados Unidos em Teerão, segundo um comunicado da Presidência iraniana.