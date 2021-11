Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os 26 convocados da Seleção Nacional para os dois últimos jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, uma deslocação à Rep. Irlanda e a receção à Sérvia que irão decidir o apuramento direto ou o acesso a uma segunda ronda por parte de Portugal.

Os regressos de Renato Sanches e João Félix foram as principais novidades de Fernando Santos na derradeira convocatória do ano, para os encontros que se realizam nos próximos dias 11 (Rep. Irlanda, em Dublin) e 14 de novembro (Sérvia, na Luz), acrescentando-se a isso as ausências de Raphael Guerreiro, Domingos Duarte, Francisco Trincão, Gonçalo Guedes ou Otávio em relação às duas últimas chamadas.

Guarda-redes (3): Anthony Lopes, Diogo Costa e Rui Patrício;

Defesas (8): Diogo Dalot, João Cancelo, Nelson Semedo, Danilo Pereira, José Fonte, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes;

Médios (8): João Palhinha, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes e Renato Sanches;

Avançados (7): Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Rafael Leão e Rafa Silva.

Nesta fase, Portugal ocupa o segundo lugar do grupo A de qualificação com 16 pontos, menos um do que a líder Sérvia mas também com menos uma partida realizada até este momento. Luxemburgo, Rep. Irlanda e Azerbaijão já não têm possibilidades matemáticas de chegarem aos dois primeiros lugares.

De recordar que, depois da vitória pela margem mínima frente ao Azerbaijão no início da qualificação (1-0), Portugal empatou na Sérvia a dois – num jogo muito polémico em que Ronaldo não viu um golo validado nos descontos apesar de ser bem percetível que a bola ultrapassou a linha de baliza – e venceu depois no Luxemburgo (3-1). Seguiram-se mais três vitórias com Rep. Irlanda (2-1, casa), Azerbaijão (3-0, fora) e Luxemburgo (5-0, casa). Pelo meio, a Seleção ganhou também os dois particulares com o Qatar.