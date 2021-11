A estrela da série da Netflix “Tiger King”, Joseph Maldonado — mais conhecido como Joe Exotic — revelou, esta quinta-feira, que foi diagnosticado com “uma espécie agressiva” de cancro da próstata.

O dono de um jardim zoológico predominantemente habitado por felinos, como tigres e leões, contou a notícia aos fãs através de uma publicação no Instagram, onde explicou o seu estado de saúde:

É com uma cara triste que eu vos digo que os médicos chamaram-me hoje para dar a notícia de que a biopsia que fiz à próstata acusou um cancro agressivo, ainda estou à espera dos resultados de outro teste. Não quero a pena de ninguém, e tenho a certeza de que a Carole [Baskin] vai fazer uma festa por causa disto! O que eu preciso é que o mundo seja a minha voz para ser libertado, eles têm provas de que EU NÃO FIZ ISTO! E não há nenhuma razão para o procurador distrital arrastar isto, para eu poder ir para casa e receber tratamento, ou aproveitar o que me resta de vida com as pessoas que amo! Rezem por mim, e sejam a minha voz”.