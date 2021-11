Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Subiu ao palco com uma ovação do público, brincou com Paddy Cosgrave, a quem puxou — literalmente — para um passou-bem, e defendeu o clima. O último orador da Web Summit foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pôs o público de pé com um pedido: “Temos de ser 100 mil em 2022”. “Não percam 2022, vai ser muito melhor”, continuou.

Mas, no próximo ano temos de ser mais. Temos de estar acima do 70 mil que tivemos em 2019. Temos de ser 100 mil em 2022″, disse Marcelo.

Logo após ter entrado em palco, Marcelo Rebelo de Sousa protagonizou um momento de humor quando procurou por Paddy Cosgrave, o fundador e presidente executivo da Web Summit, em palco e obrigou o fundador da Web Summit a regressar para o cumprimentar com um aperto de mão e um abraço. A seguir, elogiou a “resiliência” de Paddy Cosgrave: “Foi uma dificuldade para todos e para ti também”.

Este ano estamos a começar o novo ciclo, a esperança vai tornar-se em realidade”, afirmou o chefe de Estado.

“Web Summit não é um sonho, é a realidade”, afirmou também Presidente da República referindo que é necessário “lutar pela transição digital. “Este novo início é aquele que podemos chamar “pós pandemia”, frisou também. “E isso está a espalhar-se em todo o mundo”, disse apontando para Paddy Cosgrave ao dizer que este “sonho” está a “espalhar-se também América do Sul”, numa alusão ao evento irmão que a Web Summit fará no Brasil

Ainda em palco, e de forma entusiástica, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que se lute pela ação climática na intervenção que protagoniza no palco principal da Web Summit. “Temos de lutar pelos cuidados de saúde, pela recuperação económica e pela inclusão social. Temos de recuperar, mas também temos de lutar pela ação climática”, apelou o Presidente da República, arrancando uma salva de palmas ao público. E disse também: “É impagável. Depende de vocês”, disse apontando para o público. “Não depende dos presidentes nem de primeiro ministros. Depende de vocês. E repetiu: “Vocês, vocês, vocês. Vocês mudam o mundo”.

“Por isso, vamos agora enfrentar o futuro”, adiantou. Depois, lembrou como em 2020 ano “falou digitalmente” e disse: “Vou estar aí no próximo ano, seja como Presidente da República ou como cidadão”. A puxar mais gargalhadas do público, porque quando falou em dezembro de 2020 ainda se esperavam eleições presidenciais, referiu: “Agora, como presidente, estou aqui”.

Apesar de a momento algum falar da situação política em Portugal — às 20h00 o Presidente vai falar ao país sobre a já tida como certa dissolução da Assembleia da República e marcação de eleições legislativas –, houve espaço para enaltecer o país. “Foi neste palco que o vencedor foi uma das empresas portuguesas vencedora”, lembrando o que ali tinha acontecido minutos antes de começar a falar, quando a portuense Smartex se consagrou vencedora do concurso de startups da Web Summit.