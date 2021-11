Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) esclareceu que o diretor-geral assinou nove novos contratos a conceder direitos de prospeção e exploração mineira em Portugal enquanto autoridade administrativa com poderes na área de recursos ideológicos. Para além desses nove contratos, dos quais cinco são de concessão de exploração e quatro de prospeção, foram ainda autorizadas adendas a mais cinco contratos já em vigor.

O esclarecimento é prestado na sequência de uma notícia do jornal Público segundo a qual, o Governo assinou 14 contratos de exploração mineira num só dia — 28 de outubro que foi o dia seguinte ao da queda da proposta de Orçamento do Estado, o que dará origem à marcação de eleições antecipadas. De acordo com a notícia do Público, entre as concessões objeto de contrato ou adenda estão alguns projetos muito contestados pelas populações locais, como são os casos da concessão para a exploração de lítio na serra da Argemela, Covilhã, assinado com a Pannn, e o contrato para a concessão de volfrâmio, na Borralha, em Montalegre, assinado com a Mineralia.

A DGEG não confirma a data das assinaturas, mas sublinha que a junção num só dia da assinatura de vários contratos “corresponde à prática habitual de promover uma ou duas sessões anuais com preparação prévia conjunta a nível de tramitação e instrução administrativa”.Em 2020 foram assinados 16 contratos e em 2019 foram 13.Este ano, e por causa de novas regras de sustentabilidade ambiental, foi necessário adaptar as minutas dos contratos ao novo regime, “com preparação atempada e agendamento previsto há meses”.

Nesta nota, a DGEG nega que os contratos em causa tenham sido assinados pelo Governo, mas sim pelo diretor-geral. A DGEG é um órgão da administração pública a quem foram dadas competências legais para atribuir diretos de exploração ou prospeção, mas que é tutelado pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

A DGEG refere a existência de erros graves na notícia, tendo a nota sido partilhada pelo secretário de Estado adjunto e da Energia, João Galamba, num publicação no Facebook.

A DGEG não identifica quais as concessões e concessionários que participaram na cerimónia de assinatura. Mas destaca que os cinco contratos de exploração resultam de contratos prévios de revelação de jazigos ou reservas, pelo que “estava assim garantida a obtenção da concessão da exploração” nos termos da lei (lei de 2015 com decreto-lei de 2021). Este foi o argumento legal invocado em 2019 para a assinatura do contrato de exploração de lítio em Montalegre com a empresa Lusorecursos. Este processo que ainda aguarda luz verde ambiental depois de o estudo apresentado ter sido retirado para ser alterado na sequência de uma avaliação negativa da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) este ano.

No caso dos contratos agora validados, a DGEG destaca que todas as concessões de exploração mineira têm de ser submetidas à avaliação de impacte ambiental e só podem avançar depois de as concessionárias obterem a declaração favorável ou favorável condicionada. A exploração de lítio no Barroso pela Savannah é um dos projeto que está a ser avaliado pela APA.