Já foi feito o sorteio que dita a letra com que cada uma das quatro listas vai concorrer às eleições da Montepio Geral Associação Mutualista, do próximo dia 17 de dezembro.

Segundo apurou o Observador, a lista incumbente, liderada por Virgílio Lima, ficou com a letra A.

Entre as outras listas, o grupo liderado por Pedro Corte Real ficou com a letra B, a lista de Eugénio Rosa com a letra C e a letra D ficou para a lista encabeçada por Pedro Gouveia Alves.

Esta foi a primeira vez que houve um sorteio para definir as letras com que cada lista se apresenta às eleições. O sorteio ditou, mesmo assim, que a lista que emergiu do atual conselho de administração (embora não integralmente) ficasse com a letra A, como dantes era regra.