Vá à sua playlist, escolha a canção que mais o aconchega durante os dias frios de inverno, coloque play e imagine o seguinte: as janelas de sua casa estão fechadas e o leitor está sentado no sofá da sala ou cama, enquanto lê um livro ou vê um episódio da sua série preferida. Lá fora, chove muito – daquelas tempestades que fazem as árvores dançar demasiado -, está frio e vento. Consegue imaginar-se neste cenário? Até aqui tudo bem, o que possivelmente o leitor não gostará de imaginar é que em cima do seu corpo estão vinte mantas, porque a sua casa não tem um sistema de aquecimento: ainda que por vezes a sensação de aconchego e de peso seja agradável, na verdade não tem de ser assim. Sem fumos, sem odores e sem chaminé, as lareiras Planika – marca representada em Portugal pela Clearfire -, e as lareiras Clearfire, estão a revolucionar o mercado do design de lareiras. Desde biolareiras, a queimadores a bioEtanol ou lareiras elétricas, as soluções são muitas e práticas: Deixamos um guia para que possa interpretá-las, escolhê-las e depois, instalá-las, a tempo de gozar um Inverno, bem quente e confortável.

1: A casa

Independentemente do imóvel que habita – dos maiores apartamentos, às casas com as divisões mais pequenas -, a Clearfire permite projetar uma lareira no local que idealizar. Escrito assim parece mentira: devido à tecnologia de topo com que estão equipadas, e por não necessitarem de instalação nem de elementos de exaustão (olá, futuro!), estas lareiras podem ser colocadas onde entender: na parede, numa mesa, por baixo de uma televisão, e tanto em áreas de interior como de exterior. Dependendo do modelo que escolha, esta autêntica peça de design pode ser móvel e assim servir também de decoração em diferentes áreas da casa. E ainda que por último, mas não menos importante, queremos contar um segredo muito importante, não necessita de chaminés. Qualquer uma destas lareiras, vindas do futuro para o nosso presente, será instalada sem ter que recorrer a chaminé de qualquer espécie. Acredita?

2: A escolha

Em muitos casos, as soluções de aquecimento estão associadas a despesas de eletricidade, a odores desagradáveis, a receios com a segurança do equipamento, a horas incontáveis de limpeza porque onde há carvão, onde há madeira, e onde há fumo, haverá sempre alguém que se disponibilize a limpar o rasto de sujidade que acompanha a utilização de uma lareira convencional. A Clearfire e a Planika, marca que representam em Portugal, oferecem três soluções tecnologicamente evoluídas – as biolareiras, os queimadores a bioEtanol e as lareiras elétricas. Estas lareiras do futuro primam pela simplicidade, eficácia, facilidade de limpeza e (estamos a ouvir tambores a rufar?) … ausência de manutenção.

3: As lareiras do futuro

Biolareiras

Trata-se da solução perfeita para aconchegar a sua casa nos dias mais frios. Este produto foi idealizado para facilitar a instalação, uma vez que não necessita de chaminé ou ventilação adicional. Pode ser integrada em qualquer ambiente interior ou exterior, desde que tenha acesso a uma tomada de energia elétrica – a sua utilização é tão intuitiva que pode ser instalada por si, basta ligar à corrente. Esta opção é ideal para soluções de habitação onde a instalação de uma lareira convencional não é possível: imagine uma elegante peça de mobiliário, que não só embeleza o espaço onde a colocar, criando uma atmosfera tranquila e requintada, como não requer qualquer tipo de limpeza. Por funcionar a bioEtanol, um combustível ecológico, produzido através de matérias vegetais, não liberta qualquer tipo de odor. Alguns modelos dispõem de controlo remoto. Com linhas modernas, estes modelos recriam a sensação visual de fogo, através dos troncos de cerâmica não inflamáveis.

Dada a resistência do produto, a qualidade dos materiais e a própria construção interna do queimador, esta opção oferece um processo de combustão limpo e eficiente, que em linguagem simples significa que pode deixar de preocupar-se com fumos indesejados, com odores e com a cinza. Os queimadores bioEtanol são uma excelente solução de design de interiores com uma grande vantagem: devido ao sistema interno de abastecimento automático minimiza qualquer irregularidade relacionada com o erro humano. Além dos sofisticados queimadores a bioEtanol da Clearfire, queremos destacar a marca Planika, por ter desenvolvido uma tecnologia (BEV- Burning Ethanol Vapors) que revolucionou a indústria das lareiras. Este mecanismo dispõe de um microprocessador avançado que monitoriza e controla a lareira de forma a manter a chama uniforme, contínua e visualmente bonita, sem perdas de calor como acontece nas lareiras tradicionais. Prepare-se para os dias mais frios deste inverno: a solução para as temperaturas mais baixas está partilhada, só precisa de escolher o modelo.

Nem tudo o que parece é: as lareiras elétricas imitam tão bem a aparência dos modelos antigos e das chamas reais das lareiras tradicionais – através dos seus efeitos de iluminação 3D -, que é raro perceber que não se trata de uma lareira convencional. Completamente livre de manutenção e equipadas com um painel de vidro que protege a projeção de luz, esta solução silenciosa de aquecedor elétrico não necessita de lenha real, nem de sistema de ventilação. Este inverno, prepare-se para um autêntico espectáculo de luz em sua casa, a partir do conforto do seu sofá: a maioria dos modelos já vem equipado com controlo remoto o que permite que ajuste a intensidade e o nível de calor da chama à distância. Pode ser utilizada com aquecedor adicional ou peça decorativa, visto que neste útlimo caso o consumo de energia é bastante reduzido.

4: Os cuidados a ter

As lareiras do futuro funcionam a bioetanol.

Trata-se de um combustível natural, produzido através de matéria vegetal, bastante utilizado no funcionamento de lareiras. É através de um processo de fermentação controlada de açúcar, extraído de plantas como a cana-de-açúcar, da beterraba ou de milho, que o líquido é produzido. Armazene o produto em locais secos e frescos.

Aponte o seguinte no bloco de notas: escolha sempre um bioetanol certificado de qualidade e que cumpra todas as normas legais e utilize estritamente bioetanol para lareiras – visto que este combustível também é utilizado para carros. Apesar deste ser um produto de primeira qualidade que queima de forma segura, sem provocar odores desagradáveis, opte pela segurança.

5: Tome nota

A Clearfire tem um showroom, em Lisboa, no Lumiar, na Rua Prof. João Cândido de Oliveira 11A, 1750-230, desde 2015, e abriu recentemente uma loja especialmente pensada para o Norte do país. Situada no Porto, já pode escolher a sua lareira de eleição caso habite na região Norte. Na Rua Campo do Monte 42, 4400-572 Canidelo, Vila nova de Gaia, a Clearfire está pronta a receber os seus clientes.

Ter uma lareira em casa já este inverno não é para qualquer pessoa, mas pode ser… para todas as que quiserem. Voltemos à canção que escolheu no início deste texto: volte a ouvi-la e com a informação necessária do seu lado, não comece a sonhar, comece a projetar o local da sua lareira: até onde é que a sua imaginação vai levá-lo? Já escolheu a divisão onde a vai instalar?