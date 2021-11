“Hoje é um dia histórico para o nosso país. O Reino Unido é agora o primeiro país do mundo a aprovar um antiviral que pode ser usado em casa para a Covid-19.” As palavras são de Sajid Javid, ministro da Saúde britânico, e proferidas a próposito da luz verde dada ao antiviral da Merck, o molnupiravir, pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde britânica, equivalente ao Infarmed português.

Assim que o medicamento esteja disponível, data que ainda não é conhecida, os maiores de 18 anos que tenham testado positivo para a Covid-19 e que, para além disso, tenham pelo menos um fator de risco de desenvolver doença grave já podem tomar o comprimido. Para além do Reino Unido, a farmacêutica — que conta produzir 10 milhões de doses até ao final do ano — já fez pedidos de autorização para uso de emergência do antiviral na Europa e nos Estados Unidos.

O medicamento, que pode ser tomado por quem esteja em casa, com sintomas leves a moderados, deve ser tomado durante cinco dias consecutivos, duas vezes por dia, e interfere na capacidade de o SARS-CoV-2 se reproduzir. Este é o primeiro antiviral desenvolvido especificamente contra o novo coronavírus, já que o remdesivir, que chegou a ser usado em doentes Covid, foi desenvolvido para o tratamento da ébola e do vírus de Marburg.

BREAKING NEWS:

The UK has become the first country in the world to approve a COVID-19 antiviral – @MSDintheUK's #molnupiravir.

Great news from the @MHRAgovuk which will benefit the country's most vulnerable – we're now working at pace to deploy it to patients. pic.twitter.com/FCMRkMiUP9

— Sajid Javid (@sajidjavid) November 4, 2021