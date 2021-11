Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um escândalo que está a abalar o partido comunista chinês, sendo mesmo a primeira acusação do género no país. Peng Shuai, número 71 do ranking mundial de ténis, acusou o ex-vice-primeiro-ministro, Zhang Gaoli, de a ter abusado sexualmente, noticia esta quarta-feira o The Guardian

A tenista de 35 anos colocou uma publicação nas suas redes sociais em que denunciava os abusos sexuais, que foi rapidamente apagada — presumivelmente pelo regime chinês: a conta da atleta deixou de existir foi e até bloqueada a pesquisa da palavra “ténis” no serviço de internet do país.

Na publicação agora partilhada por outros utilizadores do Twitter, Peng Shuai relata que há cerca de três anos foi convidada por Zhang Gaoli para jogar ténis com a mulher deste. Após este contacto, o político de 75 anos dirigiu-se à casa da atleta, onde terão ocorrido os abusos sexuais. “Nunca consenti”, revelou a tenista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Antes deste episódio, os dois mantiveram uma relação extraconjugal durante alguns anos. No entanto, Zhang Gaoli deixou de contactar a tenista quando começou a subir na hierarquia do partido comunista chinês, receando que o caso viesse a público.

Esta é a primeira vez que uma acusação do género é dirigida a um alto dirigente político chinês, num país em que movimentos como o #MeToo ainda têm pouca implementação.