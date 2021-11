Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A um mês da estreia da segunda metade da quinta e última temporada de “La Casa de Papel”, a Netflix revelou o trailer da série espanhola que conquistou fãs um pouco por todo o mundo. Faltam apenas cinco episódios para se ficar a conhecer o fim do “assalto do século” que, pelas imagens, se avizinha difícil.

No vídeo de 1 minuto e 35 segundos, é possível ver o Professor rodeado por membros do exército, dando a ideia que o próprio se entregará. Outras personagens aparecem encurraladas pelas tropas, como Denver. Entre falas de encorajamento e receios, o trailer salienta as dificuldades que os assaltantes terão para sair do Banco de Espanha.

Sobre a quinta temporada, o criador da série, Alex Pina, numa entrevista à Entertainment Weekly divulgada no verão do ano passado, vincou: “Passámos anos a pensar na forma de destruir esse grupo, como colocar o Professor no limite, como deixar que as situações fossem irreversíveis para todas as personagens”. É a “parte mais épica da história”, acredita.