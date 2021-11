Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os apoios fiscais anunciados pelo Governo para ajudar as empresas de transporte de mercadorias e passageiros a suportarem a subida da fatura com combustíveis têm de ser aprovados pelo Parlamento, isto no caso medidas fiscais.

Após a aprovação em Conselho de Ministros, o Governo entregou já ao Parlamento uma proposta de lei para alterar as taxas do imposto único de circulação (IUC) aplicadas aos veículos pesados e prolongar a majoração de 20% dos custos com combustível para dedução no IRC a pagar pelas empresas. No caso do IUC a iniciativa agora entrada prevê a redução para 50% da taxa aplicada a veículos de categoria D para o transporte público de mercadorias por conta de outrem.

A iniciativa deu entrada ontem à noite e é suposto entrar em vigor no início do próximo ano. Terá por isso de ser aprovada pelos partidos antes de ser publicado o decreto de dissolução.

Já esta semana, uma portaria do Ministério das Finanças cumpriu outra das medidas anunciadas: o aumento de 35 mil para 40 mil litros por ano de consumo de combustível abrangido pelos reembolsos do gasóleo profissional, também aplicável aos pesados de mercadorias.

Na semana que antecedeu a votação da proposta orçamental, o Governo anunciou um pacote de 300 milhões de euros para reduzir o impacto do aumento dos custos com combustíveis em particulares e empresas que vão estar em vigor até final de março. As duas medidas de maior dimensão financeira, a devolução de 10 cêntimos por litro até 50 litros por semana, e a suspensão do aumento da taxa de carbono até final de março, não precisam do Parlamento para ser operacionalizadas.

O Conselho de Ministros desta semana aprovou também apoios aos transportes de passageiros.