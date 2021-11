Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um avião que transportava a cantora brasileira Marília Mendonça e mais quatro pessoas caiu esta sexta-feira no interior do estado de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais confirmou que a artista é uma das vítimas mortais.

Como adianta o jornal brasileiro O Globo, a aeronave, do modelo Beech Aircraft, estaria a transportar a jovem cantora para um concerto na região, quando se despenhou na zona rural de Piedade de Caratinga. Momentos antes da queda, Marília Mendonça partilhou um vídeo a entrar na aeronave.

essa é a realidade meu povo! hahahah???????????????????????? me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais! pic.twitter.com/cGBx2kJrzR

Segundo a CNN Brasil, a assessoria da artista confirmou a morte desta, assim como a do seu produtor Henrique Ribeiro e do seu tio e também assessor Abicieli Silveira Dias Filho.

Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça […] O avião descolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde a Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos”, afirmou a assessoria.