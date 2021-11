Em 2019, o Governo entrou em plenitude de funções menos de mês depois das eleições e teve o seu Orçamento aprovado exatamente quatro meses depois, mas em 2015 os prazos foram bem mais longos.

O Presidente da República anunciou quinta-feira que vai dissolver o parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, mas não é possível prever uma data para o fim do impasse político, muito dependente dos resultados eleitorais.

Há dois anos, as eleições realizaram-se a 6 de outubro, o PS venceu por 36% dos votos (com uma bancada reforçada de 86 para 108 deputados) e António Costa foi indigitado primeiro-ministro dois dias depois pelo Presidente da República.

A 15 de outubro, António Costa apresentou ao chefe de Estado a lista dos 19 ministros e três secretários de Estado sob sua dependência direta que iriam integrar o XXII Governo Constitucional e, menos de uma semana depois, recebeu o assentimento de Marcelo Rebelo de Sousa em relação aos restantes 47 secretários de Estado que fizeram parte da equipa inicial.

A tomada de posse realizou-se a 26 de outubro e nos dias 30 e 31 do mesmo mês foi discutido o programa de Governo — um prazo que o líder do PSD, Rui Rio, criticou então por ser demasiado curto para a apreciação do documento pelas bancadas — e o executivo entrou em plenitude de funções, não tendo sido apresentado qualquer voto de rejeição ou de confiança.

O Orçamento do Estado para 2020 foi aprovado em votação final global a 6 de fevereiro, exatamente quatro meses depois das eleições.

Em 2015, o impasse político arrastou-se por quase dois meses após as eleições legislativas, passando pela posse de dois governos minoritários, e contrastando com as anteriores legislaturas em que um mês foi suficiente para os executivos entrarem em plenitude de funções.

Há seis anos, as eleições realizaram-se a 4 de outubro, com a coligação Portugal à Frente (PaF), entre PSD e CDS-PP, a ser a força política mais votada — 38,5% –, mas perdeu a maioria absoluta que os dois partidos tinham no parlamento, ficando com 107 deputados (89 do PSD e 18 do CDS-PP), num total de 230.

Logo dois dias depois, a 6 de outubro, o então Presidente da República, Cavaco Silva, recebeu o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, em Belém, e encarregou-o de “desenvolver diligências” para avaliar as possibilidades de constituir uma solução política estável.

Seguiram-se algumas semanas de conversações entre PSD, CDS-PP e PS, que terminaram sem entendimento, e a 22 de outubro, Cavaco Silva indigita Passos Coelho para o cargo de primeiro-ministro.

Foi em 30 de outubro, 26 dias depois das legislativas, que tomou posse o Governo PSD/CDS-PP, numa altura em que decorriam negociações entre os partidos à esquerda e a aprovação do seu programa já era duvidosa.

Seguiu-se a apreciação do programa do Governo — que, segundo a Constituição, é submetido à apreciação da Assembleia da República “no prazo máximo de dez dias após a sua nomeação” — e, a 10 de novembro, foi aprovada a moção de rejeição do PS ao programa do XX Governo Constitucional, com votos de todas as bancadas à esquerda e do PAN, o que implicou a sua demissão.

Antes da rejeição, no mesmo dia, já tinham sido assinados acordos políticos do PS com BE, PCP e PEV (em três sessões separadas e fechadas), que traduziam as “posições políticas conjuntas” dos socialistas com cada um dos partidos.

Depois de uma série de audiências em Belém de entidades patronais, sindicais e outras, e de ouvir novamente os partidos, Cavaco Silva ainda pediu ao secretário-geral do PS, António Costa, a “clarificação formal” de questões consideradas omissas nesses documentos, como aprovações de moções de confiança e Orçamentos do Estado, cumprimento das regras orçamentais da zona euro ou o respeito dos compromissos internacionais assumidos pelo país em organizações como a NATO.

A 24 de novembro, sem divulgar as respostas do líder socialista, o Presidente da República indica António Costa para primeiro-ministro.

O XXI Governo Constitucional, chefiado por António Costa, tomou posse dois dias depois, em 26 de novembro de 2015, 53 dias depois das legislativas.

Foi quase dois meses após as eleições, a 3 de dezembro, que o programa do Governo do PS foi sujeito a uma moção de rejeição de PSD/CDS-PP, rejeitada por todas as bancadas à esquerda e com a abstenção do PAN, passando o executivo a estar em plenitude de funções, com a apreciação deste documento.

O Orçamento para 2016 só teria aprovação final a 16 de março de 2016, quase cinco meses e meio depois das eleições.

Em 2011, o processo foi rápido, já que apenas foi necessário PSD e CDS-PP formalizarem um acordo de coligação de Governo, de forma a terem maioria absoluta de deputados.

Há dez anos, Pedro Passos Coelho foi indigitado primeiro-ministro por Cavaco Silva dez dias depois das eleições de 5 de junho. A 21 de junho, o XIX Governo Constitucional tomou posse e a 1 de julho, entrou em plenitude de funções, com o fim da discussão do programa do executivo no parlamento.

Em 2009, José Sócrates vence as eleições em 27 de setembro, mas sem maioria. O seu executivo minoritário entrou em funções plenas a 6 de novembro.

Quatro anos antes, em 2005, Sócrates tinha vencido com maioria absoluta e o seu Governo entrou em funções a 22 de março, um mês e dois dias depois das eleições de 20 de fevereiro.

Em 2002, o anterior executivo de coligação que existiu em Portugal — igualmente entre PSD e CSD-PP — esperou um mês e um dia entre as eleições e a aprovação do programa do Governo liderado por Durão Barroso.