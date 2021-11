Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Semapa, dona da Navigator e da Secil, vai mudar de liderança. De acordo com um comunicado ao mercado, a Semapa anunciou que João Castello Branco, atual presidente executivo da empresa, vai deixar o cargo a partir de janeiro do próximo ano, sendo substituído por Ricardo Pires, que é o rosto da Semapa Next, a capital de risco do grupo.

João Castello Branco assumiu há sete anos a liderança da Semapa, tendo sido uma escolha de Pedro Queiroz Pereira (falecido em agosto de 2018).

“Decorridos dois mandatos desde a sua junção ao grupo como presidente da comissão executiva”, João Castello Branco “considera que já se encontram cumpridos os objetivos definidos aquando da sua eleição para tal cargo e criadas as condições para a sua sucessão na liderança do grupo”, informa a Semapa em comunicado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), onde se acrescenta que, por isso, “pretende cessar as suas funções como administrador e presidente da comissão executiva da sociedade no final do presente mandato, tendo apresentado a renúncia a tal cargo, com efeito no próximo dia 31 de dezembro”.

João Castello Branco tem 62 anos. Ricardo Pires assumirá assim a partir de janeiro a presidência executiva da Semapa e será também “chairman” (não executivo) das participadas – Navigator, Secil e ETSA.

Ricardo Pires, de 45 anos, está há 13 anos na Semapa.