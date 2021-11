Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As celebrações do festival hindu Diwali encheram, esta quinta-feira, a Índia de luzes, cores, festas, orações e fogos de artifício. Considerado um dos mais importantes do país, o festival simboliza a vitória da luz sobre as trevas.

Apesar das preocupações com a pandemia de Covid-19 e com a poluição atmosférica, milhares de pessoas, principalmente na capital Deli, saíram à rua para festejar, contrariando os pedidos do governo para evitar grandes aglomerados.