Zhang Zhan, a “jornalista cidadã” que foi detida pela cobertura que fez da resposta inicial da China à Covid-19, em Wuhan, e que por isso entrou em greve de fome, está agora fortemente debilitada. Tanto a família como organizações de direitos humanos pedem a sua libertação imediata e receiam que Zhang possa não sobreviver durante muito mais tempo.

No Twitter, o irmão, Ju Zhang, escreveu que a irmã está abaixo do peso recomendável (tem 1,77 metros de altura e pesa 40 kgs, atualmente). “Ela pode não sobreviver ao próximo inverno frio. Espero que o mundo se lembre de como é que ela costumava ser”, afirmou, numa publicação acompanhada por uma fotografia de Zhang. Segundo a organização não governamental Repórteres sem Fronteiras, a “jornalista-cidadã” já não consegue falar nem levantar a cabeça sem ajuda.

Por estar em greve de fome — que já dura desde o ano passado —, Zhang tem sido forçosamente alimentada através de tubos nasais, indicou a sua equipa de advogados à AFP.

Zhan is 177cm tall, now she has less than 40kg wt. She may not survive the coming cold winter. I hope the world remember how she used to be. pic.twitter.com/6hJ5AxBH88

— Ju Zhang (@Jeffreychang81) October 30, 2021