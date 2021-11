Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um vídeo em que argumentava que “as máscaras não fazem nada” e questionava o uso das vacinas e dos testes à Covid-19 valeu a um médico britânico a proibição de falar destes assuntos nas redes sociais. Agora, o médico vai levar o caso contra a Ordem dos Médicos do Reino Unido ao Tribunal Supremo daquele país, argumentando que está em causa a “liberdade de expressão”.

O caso, relatado pelo Telegraph, começou em agosto, com a publicação do referido vídeo nas contas de Twitter e de Instagram de Samuel White. Durante sete minutos, o médico de medicina geral negava a eficácia das máscaras e questionava a segurança dos testes e das vacinas contra a Covid-19. E explicava que já em fevereiro se tinha demitido da clínica onde trabalhava, em Hampshire, por não “ter estômago” para as “mentiras intoleráveis” do serviço nacional de saúde e do Governo britânico sobre a pandemia.

As declarações valeram uma queixa apresentada pelo General Medical Council (a Ordem dos Médicos britânica), à qual o tribunal de primeira instância deu razão, proibindo White de discutir assuntos relacionados com a pandemia nas suas redes sociais.

Ora White decidiu agora contra-atacar e recorrer mesmo ao Tribunal Supremo do Reino Unido para contrariar a Ordem. O advogado do médico, Francis Roar, argumenta que esta é uma questão de “liberdade de expressão de um médico” e da sua “liberdade para debater assuntos médicos, científicos e políticos”.

Na primeira instância, o tribunal tinha concluído que as palavras de White nas redes sociais poderiam “ter um impacto real na segurança dos doentes”. E defendia que o médico tinha a “responsabilidade” de transmitir informação “suficiente e equilibrada” sobre medidas de tratamento e prevenção da Covid-19, para permitir aos doentes fazer “escolhas informadas”.

Na altura, cita o Telegraph, a ordem tinha justificado a queixa com as “múltiplas” reclamações que teria recebido sobre as declarações de White, incluindo de outros médicos, e argumentado que estas iam “firmemente contra” o sistema de saúde de britânico, as medidas de prevenção que promove e a campanha de vacinação que está a pôr em prática.