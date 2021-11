Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O rugir do MotoGP voltou esta sexta-feira a Portimão, para o Grande Prémio do Algarve, a 17.ª e penúltima prova do Mundial que já tem o francês Fabio Quartararo, que venceu no Algarve em abril, como novo campeão do mundo da prova rainha do motociclismo. Mesmo com o campeonato entregue a competição não deixa de ser feroz e nela está incluído Miguel Oliveira, que tenta chegar na melhor posição nesta reta final da temporada.

O português venceu na primeira vez do MotoGP em Portimão, no ano passado, e tem desta vez um ponto importante a seu favor: o público, algo que não teve nas últimas duas passagens do circo pelo Algarve. O fim de semana, no entanto, podia ter começado melhor, visto que na manhã desta sexta-feira o piloto natural de Almada, de 26 anos, não foi além do 18.º tempo na primeira sessão de tempos livres. A melhor das suas 19 voltas foi realizada em 1.41.375 minutos, gastando mais 1,183 segundos do que o piloto mais rápido, o já coroado Fabio Quartararo (1.40.192). O italiano Francesco Bagnaia, em Ducati, segundo classificado do mundial e que teve uma queda dramática na última corrida que lhe custou definitivamente o título, ficou em segundo da sessão, tendo usado 0,045 segundos a mais do que o francês.

Na mesma sessão matinal, Valentino Rossi, sete vezes campeão do mundo e que passa pela última vez pelos circuitos portugueses, não foi além do último lugar, a 1,888 segundos do líder da sessão.

No arranque da tarde desta sexta-feira, Miguel Oliveira não melhorou a prestação, não indo além do 19.º tempo mais rápido (1.40.935 minutos) durante os 45 minutos da segunda sessão de treinos livres. Desta feita o piloto mais rápido foi Fabio Quartararo, com 1.39.390. Destaque para o quarto lugar de Bagnaia, visto o italiano ter referido antes da prova portuguesa que estava mais incomodado com a queda em Misano do que com o facto de ter perdido o campeonato para o francês. Espera-se assim, até porque Ducati e Yamaha estão na disputa pelo Mundial de construtores, que Quartararo e Bagnaia voltem a lutar diretamente.

Two out of two for @FabioQ20! ???? A perfect Friday for the new World Champion! ????#AlgarveGP ???? pic.twitter.com/CHOUfKCSG9 — MotoGP™???? (@MotoGP) November 5, 2021

“Com certeza que estas duas corridas vão ser boas porque agora o Fabio não tem pressão, já que ganhou o campeonato. Gostaria muito de lutar com ele novamente, mas não como em Misano. Quero que comecemos e lutemos juntos, seria bom”, afirmou Bagnaia.

O Grande Prémio do Algarve é a 17.ª corrida portuguesa, a segunda do ano, e a terceira no Algarve, depois de 2020 e abril de 2021. Portugal marca a penúltima paragem do Mundial de MotoGP, que termina já na próxima semana em Valência, Espanha.