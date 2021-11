Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Padre Vítor Melícias e Edmundo Martinho encabeçam a lista de Virgílio Lima ao novo órgão da Mutualista Montepio, a Assembleia de Representantes, que será uma espécie de “parlamento” da associação mutualista da qual fazem parte cerca de 600 mil portugueses. Virgílio Lima, atual presidente da administração que se recandidata, diz que quer “eliminar o ruído” em torno (mas, também, dentro) da organização.

A candidatura da lista liderada por Virgílio Lima foi feita ao final do dia desta quinta-feira, no mesmo dia em que foi sorteado que esta será a Lista A a concurso nas eleições marcadas para 17 de dezembro. Como o Observador noticiou a 21 de outubro, Maria de Belém Roseira será candidata a substituir Melícias na Mesa da Assembleia Geral, um órgão que nos novos estatutos irá perder alguma importância.

O órgão que, por outro lado, passará a ser decisivo na gestão regular da mutualista – desde logo, com a aprovação das contas – é a Assembleia de Representantes, onde estarão 30 membros eleitos pelas diferentes listas. Os dois primeiros nomes da lista de Virgílio Lima são o Padre Vítor Melícias e Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O Padre Vítor Melícias, que encabeça a lista de candidatos à Assembleia de Representantes, é também o presidente da Comissão Eleitoral e, por esse motivo, deixou a intervenção a cargo do seu número dois, Edmundo Martinho. O presidente da Santa Casa da Misericórdia apelou à participação de todos nestas eleições, considerando que “é um dever de todos nós mutualistas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O caminho tem de ser o da confiança, crescimento e inovação permanentes, sem aventuras de agendas pessoais, e assente na experiência, na competência de quem tem provas dadas, com a garantia de um compromisso irrepreensível à causa da Associação e do Mutualismo”, disse Edmundo Martinho.

Virgílio Lima garante que irá “defender os postos de trabalho” no grupo

“Este é um momento crucial da nossa vida coletiva, que não permite aventureirismos ou novas experiências”, afirmou Virgílio Lima, na conferência de imprensa, sublinhando que a “continuidade e renovação são condições fundamentais para salvaguardar a independência” da Associação Mutualista Montepio.

De acordo com comunicado de imprensa, o atual presidente do Conselho de Administração também afirmou que é fundamental continuar o trabalho de “estabilização do Grupo Montepio, interna e externamente, eliminando o ‘ruído’ público e, também, o ‘ruído’ no seio das suas organizações”.

O responsável acrescentou que “esta é uma dimensão fundamental, porque reforça os nossos valores e princípios fundadores de solidariedade entre os Associados e de reafirmação da natureza de entidade da economia social, que mutualiza os riscos e os benefícios, alicerçada na ética, no rigor, na credibilidade e na confiança que nos trouxeram até aqui”.

Entre as linhas principais de atuação para o futuro, Virgílio Lima deixou ainda uma garantia de defesa de todos os colaboradores do grupo, os quais, considerou, “além de trabalhadores são também associados, numa gestão baseada na meritocracia, em formação adequada e contínua, defendendo os postos de trabalho”.