Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Masters 1.000 de Paris assistiu já para lá da meia-noite desta sexta-feira a uma remontada, não de um espanhol, mas frente a um espanhol, com o tenista da casa Hugo Gaston, de 21 anos, a vencer o jovem prodígio Carlos Alcaraz, número 35 do mundo, por 6-4 e 7-5. O atleta gaulês, embalado pelo público, recuperou de uma desvantagem de 0-5 no segundo set, deixando Alcaraz em lágrimas, porventura a braços com um dos piores momentos da sua jovem carreira, visto ter 18 anos.

Depois de ter conseguido brilhar no US Open, chegando aos quartos de final e batendo uma série de recordes, Alcaraz tentava chegar à mesma fase de um torneio ATP Masters 1000. No entanto, encontrou logo no primeiro parcial um adversário motivado. Gaston, que arrancou o torneio no n.º 103 do ranking mundial, já tinha vencido o experiente Kevin Anderson no qualifying e na segunda ronda conseguiu ganhar ao também espanhol Pablo Carreño Busta.

Esperava-se que o desafio da passada noite de quinta-feira fosse o mais complexo para Hugo Gaston e depois de uma vitória por 6-4 no primeiro set, ainda que Carlos Alcaraz tenha sido o primeiro a conseguir um break. O francês não se deixou abater e virou o rumo do parcial, tal como faria mais tarde no jogo…

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E que Alcaraz entrou com toda a fúria tão característica do seu país (e também dos seus tenistas) e foi somando ponto atrás de ponto. Tanto assim foi que chegou com muita qualidade a um 5-0. Todos no pavilhão estariam já à espera de uma decisão no terceiro e último set, mas o espanhol, treinador pelo antigo craque espanhol Juan Carlos Ferrero, quebrou. A um jogo de fechar o segundo parcial, Alcaraz esbarrou numa barreira, talvez até mental, deixando Gaston ganhar a dada altura 17 pontos consecutivos.

Somando depois 20 dos últimos 21 pontos do encontro, Hugo Gaston virou o jogo para 7-5 perante um público em êxtase e que, tal como o seu atleta, foi crescendo ao longo da reviravolta. Do outro lado deste tipo de momentos está também, claro, o vencido, aquele que, neste caso, desaproveitou uma vantagem quando já ninguém esperava. Carlos Alcaraz acabou sentado e em lágrimas com a cara enterrada na toalha.