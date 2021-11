Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma história com contornos sórdidos que estão a chocar o Reino Unido. Um homem de 67 anos que trabalhava como eletricista em hospitais, na zona de Kent, admitiu ter atacado sexualmente mais de uma centena de cadáveres de mulheres, incluindo os duas vítimas que o próprio matou.

A história de David Fuller começa nos anos 1980. Pelo menos, é em 1987 que acontecem os dois primeiros crimes identificados — as mortes de Wendy Knell, de 25 anos, e Caroline Pierce, de 20 anos.

O eletricista já tinha sido preso e acusado desses crimes em dezembro, depois de uma nova análise com amostras de ADN. Entretanto, a polícia fez buscas que terão, segundo a descrição da Sky News, revelado “imagens perturbadoras” (cerca de 1300 vídeos e 34 mil fotografias gravados em CDs e computadores guardados em casa de Fuller, que filmou alguns dos ataques).

Foi nesta sequência que esta quinta-feira, interrogado no tribunal britânico de Maidstone Crown, Fuller confessou a autoria dos dois crimes. Mas foi mais longe: o eletricista, que usava o seu posto para aceder às morgues dos hospitais em que trabalhou durante décadas, admitiu ter atacado sexualmente corpos de crianças e mulheres “dos nove aos 100 anos”, num período que durou até novembro de 2020.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo explicam os jornais britânicos, no hospital de Tunbridge Wells, onde começou a trabalhar depois de ter estado nos hospitais de Kent e Sussex, o posto de Fuller dava acesso a todas as áreas do edifício, sendo que no caso da morgue contava com três horas de trabalho já depois de todos os outros funcionários terem acabado os seus turnos.

Pelas contas da Sky, Fuller já confessou, assim, 51 crimes. Mas dada a larga escala que os crimes de Fuller terão atingido, a polícia de Kent já anunciou a criação de uma linha telefónica para receber mais informações sobre outras vítimas.

Em reação ao caso, o ministro da Saúde, Sajid Javid, já veio apresentar as condolências às famílias e amigos das vítimas destes “actos horríficos” e lançar uma série de investigações com objetivos diferentes no serviço nacional de saúde britânico.

A ideia é, por um lado, perceber como é que Fuller conseguiu cometer tantos crimes em morgues hospitalares sem nunca ser descoberto e, por outro, decidir se o caso implica uma mudança nas políticas hospitalares para garantir maior segurança.