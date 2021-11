Um jovem inglês de 20 anos foi esta sexta-feira resgatado de um veleiro a cerca de 120 quilómetros do porto de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

De acordo com a AMN, o jovem estava “a necessitar de assistência médica“.

“À chegada junto do veleiro, os elementos da Estação Salva-vidas procederam ao resgate, assistência e transporte da vítima para a marina de Leça da Palmeira, onde aguardavam uma equipa médica do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]”, adiantam as autoridades.

O jovem, salienta a AMN, foi assistido na marina e depois encaminhado para uma unidade hospitalar.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 11h00, é acrescentado.