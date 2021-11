A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu esta sexta-feira frente à congénere da Rússia, por 7-3, nas meias-finais da Taça Intercontinental, e vai agora disputar o jogo do terceiro e quarto lugar com o Senegal.

Numa partida que opunha os atuais campeões da Europa e do Mundo, a Rússia protagonizou uma entrada forte no jogo, que materializou com um golo logo aos dois minutos, por intermédio de Kotenev, suscitando uma reação da seleção portuguesa que não foi eficaz na finalização das jogadas ofensivas que criou e viu os russos chegar ao segundo golo, por Zemskov, ainda no primeiro período.

O início do segundo período ficou marcado pelos dois golos de Portugal, no espaço de um minuto, por André Lourenço e Léo Martins fizeram o 2-2, mas a Rússia não só voltou à liderança do marcador com um golo de Paporotnyi, como ampliou a vantagem com mais dois golos por Kosharnyi e Zemskov, amenizada com um golo de Bernardo Lopes, a reduzir para 5-3.

No derradeiro período, Portugal acusou a lesão de Bê Martins, que o afastou desta fase decisiva da partida, e a Rússia voltou a mostrar-se mais eficaz na finalização e confirmou o triunfo com mais dois golos, por Kosharnyi e Zemskov, este a consumar um hat-trick, fixando o resultado final em 7-3.

Portugal ainda volta a entrar em ação no sábado, a partir das 13h30, para disputar o terceiro e quarto lugar com o Senegal, que perdeu com o Irão (7-5), seleção que vai enfrentar os russos na final.