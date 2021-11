As surfistas Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes asseguraram esta sexta-feira a presença nas meias-finais da Qualifying Series da Liga Mundial de surf, que decorre até sábado em São Miguel.

Teresa Bonvalot garantiu um lugar nas meias-finais ao marcar na segunda série dos quartos de final 9.33 pontos, contra 8.60 da francesa Maud Le Car, enquanto Mafalda Lopes, com 13.83, derrotou no terceiro heat, a espanhola Janire Gonzalez Etxabarri, que terminou com 10.90.

Menos sorte teve a outra portuguesa presente nesta fase, Francisca Veselko, cujos 6.67 foram insuficientes para superar na primeira série a alemã Rachel Presti, autora de 7.60 pontos.

A competição masculina, atrasada uma ronda, viu os três portugueses que ainda estavam em prova serem todos eliminados, com Francisco Almeida a terminar a competição no nono lugar final, enquanto Pedro Henrique e Vasco Ribeiro ficaram no 13.º posto.

A praia do concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, recebe até sábado a prova da Qualifying Series da Liga Mundial.