O ator Tom Hanks conta que recusou a oferta de Jeff Bezos para ir ao espaço porque bilhete custava 28 milhões de dólares, o equivalente a 24,2 milhões de euros.

Convidado para o talk show Jimmy Kimmel Live, o ator apontou que a rejeição se deveu ao facto de o bilhete ser demasiado caro: “São uns míseros 12 minutos de voo.”

O anfitrião do programa questionou Tom Hanks acerca da veracidade dos rumores em torno desta oferta e este confirmou: “Sim, é verdade [que foi convidado], desde que eu pagasse o bilhete”. “Custa cerca de 28 milhões de dólares. ‘Saí-me bem na vida’, mas não vou pagar 28 milhões.”

O ator, premiado duas vezes com um Óscar (e nomeado seis), admite que consideraria a oferta se esta fosse grátis, tal como foi para William Shatner, ator de “Star Trek”.

O “capitão kirk” desta saga de ficção científica viajou ao espaço no passado dia 13 de outubro, com 90 anos de idade. A bordo da nave espacial New Shepard passou 10 minutos e 17 segundos fora da Terra, atingindo uma altitude máxima de 106 quilómetros na atmosfera.

No final da viagem, o ator confessou, emocionado, a Jeff Bezos: “Espero nunca ultrapassar esta experiência. Espero nunca deixar de sentir isto. Não quero perder este sentimento”.