André Ventura foi reeleito líder do Chega com 94,78% dos votos, na primeira eleição interna em que teve oposição. A eleição ocorreu este sábado e, segundo dados aproximados revelados pela direção, apenas quatro mil militantes do Chega foram às urnas, perante um “universo de 40 mil militantes”, dos quais apenas “20 mil estavam aptos” para votar. Carlos Natal, o outro candidato à presidência do partido, conseguiu 5,22%.

O líder do Chega demitira-se na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, que declarou ilegais os estatutos aprovados pelo Chega no penúltimo congresso, sendo que já em março tinha ido a eleições internas após ter posto o lugar à disposição quando ficou atrás de Ana Gomes nas eleições Presidenciais.

Nessas eleições internas, Ventura tinha conseguido 97,3% dos votos, quando foram às urnas 3317 militantes de um universo de 14.979 que estavam aptos para as eleições.

No discurso de vitória, André Ventura deixou recados internos e externos. Um dos primeiros foi para fora, dirigido aos partidos de direita — nomeadamente o PSD e o CDS que estão em guerras internas devido a eleições nos partidos antes das legislativas.

Hoje o Chega deu um exemplo à direita nacional, sem medo de ir a votos, de disputar eleições, de assumir os seus programas e disputas internas no partido”, atirou o líder do Chega, frisando que a direita “não pode pedir legitimidade interna” sem a conquistar internamente.

Depois, os recados para os militantes que “durante meses apostaram na instabilidade interna, divisão interna e na promoção de boicote sistemático”. Os resultados, disse Ventura, “não deixam margem para dúvidas” e, depois de mais umas eleições internas, o líder apelou à necessidade de uma “unidade”, tendo em conta que os militantes reconhecem que “o único caminho é o que tem sido seguido até aqui”. Por outras palavras, o caminho em que André Ventura está à frente do partido e estabelece as regras do jogo.

Desde logo a questão da moderação vs. radicalização do partido. “Os portugueses que em nós acreditam não pedem moderação neste partido, não querem mudança de rumo e os eleitores do Chega não aceitam que o caminho a fazer tem de ser muito diferente”, explicou, numa crítica direta aos que “apostavam tudo numa cedência ao PSD”.

“Não há dúvida de quem deve ser o candidato do Chega a primeiro-ministro”, atirou. O líder do partido recordou que já disputou umas legislativas — aquelas que levaram o Chega a conquistar o primeiro deputado na Assembleia da República —, mas ressalvou que “o contexto era muito diferente, muito mais dificultado” e que “a base de apoio era muito inferior”.

André Ventura está certo de que os últimos anos serviram para o partido crescer e considera que nas próximas eleições é preciso conquistar um “resultado histórico”.