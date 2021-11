Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O governo austríaco anunciou uma série de novas medidas de combate à Covid-19, esta sexta-feira. A mais relevante é a proibição de acesso a vários serviços a pessoas não-vacinadas, numa tentativa de aumentar a taxa de vacinação — atualmente nos 64%, um dos valores mais baixos da Europa Ocidental, de acordo com a agência Reuters.

Os austríacos que não se vacinarem contra a doença estão agora proibidos de entrar em cafés, restaurantes, bares, hotéis, cabeleireiros, cinemas e teatros. Estão também proibidos de participar em eventos com mais de 25 pessoas.

As medidas foram anunciadas depois de se terem registado esta sexta-feira 9.388 novos casos, um valor próximo do máximo de casos registados no país (9.586).

Para além da proibição de acesso a pessoas sem vacina, o uso de máscara FFP2 passa a ser obrigatório numa série de espaços públicos como bibliotecas, museus e transportes.