Boletim DGS. Internamentos em queda pelo terceiro dia consecutivo

Tal como tem sido habitual, Lisboa e Vale do Tejo concentra cerca de metade das infeções, com 465 dos 1.197 novos casos, o que diz respeito a 39% das novas infeções.

Logo atrás está o Norte do país, com 300 infeções, o que corresponde a 25%. O Centro é a terceira região com mais casos, totalizando 278 novas infeções. Segue-se o Algarve com 70, o Alentejo com 39, a Madeira com 25 e Açores com 20.