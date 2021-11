Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Nikola é uma startup que se tornou conhecida por desenvolver camiões eléctricos, alimentados a bateria ou por fuel cell a hidrogénio, mas que se celebrizou por enganar os investidores, pois produziu um vídeo em que afirmava que o seu veículo pesado se deslocava pelos seus próprios meios, quando na realidade o fazia apenas porque estava a descer… Como ludibriar o mercado e os investidores é ilegal, a Nikola ficou sob a mira da Securities and Exchange Commission (SEC), a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários americana.

Para começar, a SEC multou a Nikola em 125 milhões de dólares. O construtor contesta, mas com reduzidas probabilidades de sucesso, segundo os analistas. Em simultâneo, os reguladores norte-americanos avançaram com três acusações de fraude contra o fundador da Nikola e seu CEO, à data da alegada vigarice, Trevor Milton. Segundo a SEC, Milton enganou os investidores em “praticamente todos os aspectos da empresa”, que se tornaram evidentes após uma investigação da Hindenburg Capital, através de um relatório que pode ler aqui.

A Nikola, que tinha um acordo muito vantajoso com a General Motors, que lhe permitia acesso a baterias e a fuel cells, viu esse acordo ser revisto em baixa, o mesmo acontecendo com o negócio acordado com a Iveco, para quem a startup americana iria conceber uma versão eléctrica de um camião da marca.

Visando ter uma hipótese de sobreviver a este período muito complicado e recuperar o respeito dos mercados, a Nikola viu-se obrigada a fazer o impensável – até há uns meses – e processar o seu fundador e CEO à época. Para começar, deseja recuperar os 1,5 milhões de dólares que avançou para as despesas com a defesa de Trevor Milton.