Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A EDP, juntamente com o banco Sabadell e a rede Mastercard, anunciaram a criação de uma rede de postos de recarga para veículos eléctricos que permitem o pagamento de forma mais fácil e célere. Recorrendo à tecnologia contactless, o utilizador poderá pagar a conta através da simples aproximação do cartão bancário ou do smartphone, munido da necessária aplicação.

Prevendo 1000 pontos de carregamento numa primeira fase, a rede visa atrair os utilizadores pela maior facilidade de utilização, quando chega o momento de pagar a conta relativa à energia fornecida, bem como os impostos associados à transacção. O responsável pela Mobilidade Sustentável da EDP em Espanha, Javier Martinez, salientou que o programa visa facilitar a experiência do utilizador e servir de base para novos serviços ao cliente.

O futuro deste tipo de pagamento será cada vez mais importante, tanto mais que se espera que o número de veículos equipados com baterias recarregáveis continue a crescer. Sendo que, em Espanha, ainda é relativamente baixo face à média europeia. O legislador calcula mesmo que, em 2030, serão 360.000 os postos de carregamento públicos, de acordo com a obrigatoriedade imposta por Bruxelas quanto ao número de pontos de carga por cada 100 km de estradas.

Durante o anúncio do novo sistema de carga liderado pela EDP, Sabadell e Mastercard, foi revelado o primeiro posto com a nova tecnologia, operado pela EDP e fabricado pela Efibat. Será instalado nas Astúrias, para depois se alargar ao resto de Espanha.