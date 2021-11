Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Johnny Depp foi autorizado por um tribunal norte-americano a aceder aos registos telefónicos da ex-mulher, Amber Heard, escreve a Page Six. A equipa legal do ator pretende usar os respetivos registos de maneira a provar que Heard, também ela atriz, forjou as fotografias dos abusos alegadamente sofridos às mãos de Depp em 2015.

Amber Heard submitted this photo as evidence for her domestic violence restraining order https://t.co/sA3BZc3D6f pic.twitter.com/VjHxoobna6 — People (@people) May 27, 2016

O ator de 58 anos está a processar Heard, de 35, por difamação, depois desta ter escrito um artigo de opinião no The Washington Post onde descreveu ter sido vítima de violência doméstica, embora sem nunca mencionar o nome da estrela da saga “Os Piratas das Caraíbas”. O ator pede uma indemnização de 50 milhões de dólares.

No processo judicial, a defesa do ator argumentou que o advogado de Heard usou “repetidamente” as fotos “falsas” em tribunal, alegando ainda que quando a polícia de Los Angels respondeu ao episódio de 2015 “não encontrou” quaisquer ferimentos sofridos por Amber Heard. Segundo o advogado de Depp, a atriz e os amigos “fabricaram as fotos” de maneira a obter uma “ordem de restrição temporária e um acordo de divórcio no valor de 7 milhões de dólares”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em novembro de 2020, o ator perdeu o caso que o opôs ao tabloide britânico The Sun, que num artigo de abril de 2018 descreve Johnny Depp como um “espancador de mulheres”, uma referência à alegada conduta violenta no casamento com Amber Heard. Já em 2021, depois de ter alegado que Heard havia mentido sobre o acordo de divórcio, na esperança de recorrer da sentença dada em novembro, o tribunal recusou o pedido do ator. Depp e Heard estiveram casados entre 2015 e 2017.