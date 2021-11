Mais de 50 obras de artistas plásticos, entre eles Paula Rego, vão ser leiloadas até dia 15 para apoiar a organização não-governamental Freedom from Torture, que ajuda sobreviventes de tortura a reconstruir as suas vidas no Reino Unido.

O leilão reparte-se entre uma secção “silenciosa” online, que termina dia 15, e outra em direto, devendo a soma alcançada ser entregue à Freedom from Torture. “100% do preço de venda irá apoiar diretamente os sobreviventes da tortura”, afirma a organização sobre esta 12.ª edição do leilão.

Além de Paula Rego, à praça vão obras de Ai Weiwei, Patrick Hughes, Brian Eno, Anish Kapoor, John Armstrong ou Gillian Ayres, entre outros.

Da artista portuguesa vai a leilão The Old Woman Who lived in a Shoe, uma gravura a tinta da china em papel ‘Velin Arches’, da série Canções Infantis, com um valor de licitação de 5.265 libras esterlinas (mais de seis mil euros).

A obra, assinada pela artista, data de 1989 e tem uma dimensão de 52 centímetros por 38,2.