Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um militar da GNR morreu este sábado na sequência de um acidente na estrada de acesso ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, por volta das 20h. A informação foi confirmada pela própria GNR, em comunicado enviado às redações.

Para além da morte do militar de 45 anos, que estava de serviço na segurança da prova de MotoGP, há ainda a registar um ferido grave e um ligeiro. Tratam-se de um passageiro e do condutor que seguiam no carro, respetivamente.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já enviou uma nota de condolências. “Foi com profundo pesar que tomei conhecimento da morte do Primeiro-Sargento João Fernandes”, pode ler-se no texto do comunicado, onde se dá conta de que o militar em causa pertencia ao destacamento de trânsito de Faro. “Endereço os meus mais sentidos pêsames à sua família, aos amigos e à Guarda Nacional Republicana”, acrescentou o ministro.

João Fernandes era um dos 200 militares da GNR que estão mobilizados para garantir a segurança do evento da MotoGP em Portimão. O acesso à zona do Autódromo de Portimão está condicionado até domingo, sendo apenas permitida a passagem a pessoas com bilhete válido e dístico de estacionamento.