Mak Parhar, canadiano negacionista da Covid-19 que acreditava que a terra era plana, foi encontrado sem vida na quinta-feira de manhã depois de dizer num vídeo que estava doente, embora não fosse Covid-19 porque, segundo ele, a doença “não existe”.

O homem de 48 anos, de New Westminster, na Colúmbia Britânica (Canadá) morreu 12 dias após ter admitido em vídeo que tinha sintomas como cansaço, calafrios e tosse. A causa de morte de Parhar ainda não foi determinada e está a ser investigada.

Mak Parhar ganhou notoriedade online por acreditar que a terra é plana e por integrar o movimento anti-máscaras por conta dos discursos negacionistas — era presença frequente nas notícias nos últimos dois anos por espalhar falsidades sobre a Covid-19 e também por manter um estúdio de ioga sem respeitar as ordens de saúde pública então em vigor.

Chegou a ser preso e acusado por desobedecer à quarentena imposta. Parhar estava a ser julgado por violar a quarentena após participar numa conferência sobre a terra plana nos EUA em 2021. Era suposto comparecer em tribunal na semana passada, mas estava demasiado doente para iniciar o julgamento.

De acordo com a CBS News, Parhar admitiu num vídeo publicado a 3 de novembro que recentemente tinha tomado ivermectina, um medicamento tipicamente utilizado no controlo de infestações por piolhos e que as pessoas do movimento anti-vacinas consideram ser um tratamento para a Covid-19.