Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos 91 pessoas morreram na sequência de uma explosão seguida de incêndio causada pelo choque entre um camião tanque com outro veículo pesado na capital da Serra Leoa, Freetown.

O combustível derramou-se e pegou fogo apanhando dezenas de pessoas que estavam no local, desde veículos que passavam até a curiosos que estavam a ver o acidente. O presidente da câmara de Freetown admite que terão falecido 100 pessoas e mais de 90 corpos terão chegado já à morgue da cidade. Há também relatos de mais de uma centena de feridos transportados para hospitais.

A explosão terá acontecido um cruzamento perto do supermercado de Choithram no subúrbio de Wellingont na parte leste da cidade por volta das 10h00 da noite (hora local) de sexta-feira. Há testemunhos de que um autocarro cheio de passageiros foi apanhado pelas chamadas e de que há corpos ainda por recolher nos veículos que se incendiaram depois de terem sido atingidos pela bola de fogo que causou um enorme engarrafamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As autoridades do país da costa ocidental africana admitem que nunca viram nada assim. O exército e as forças de segurança estão no terreno.