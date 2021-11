Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos oito pessoas morreram esta sexta-feira à noite num festival de música na cidade de Houston no Texas, na sequência de esmagamento depois de centenas de fãs terem corrido na direção do palco quando o rapper Travis Scott estava a atuar.

Em conferência de imprensa, o responsável pela corporação de bombeiros de Houston, Sauel Peña, revelou que às nova horas da noite a multidão que estava reunida para assistir ao espetáculo do rapper começou a movimentar-se na direção do palco, o que causou momentos de pânico e feridos. Algumas pessoas perderam os sentidos e o caos instalou-se, evoluindo para um incidente em massa com vítimas, acrescentou.

Os bombeiros transportaram 17 pessoas para os hospitais, 11 das quais em paragem cardíaca. Ainda não há informação sobre o que desencadeou o desastre. Algumas das vítimas são crianças. Este é já considerado um dos concertos mais mortíferos nos Estados Unidos.

“Penso que é muito importante que ninguém especule. Ninguém tem as respostas todas esta noite”, afirmou o chefe da polícia de Houston, Troy Finner, citado pela Reuters. Os promotores do festival e o cantar Travis Scott estão a cooperar com as autoridades, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o Houston Chroincle, o rapper interrompeu várias vezes a sua atuação de 75 minutos quando se apercebeu que existiam fãs perto do palco que estavam em dificuldades. E pediu aos seguranças que garantissem que essas pessoas estavam bem ou as ajudassem a sair da multidão. Veículos de emergência, luzes e sirenes interromperam a multidão que assistia ao concerto várias vezes.

O jornal acrescenta que estariam cerca de 50 mil pessoas a assistir ao concerto do rapper no festival de Astroworld que se realizava ao ar livre, onde estavam também presentes forças de segurança significativas.