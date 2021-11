Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A resposta foi evasiva, q.b. O CDS coligava-se, ou não, com o PSD para formar Governo se o Chega fizesse parte do acordo? A resposta de Francisco Rodrigues dos Santos, em entrevista à SIC Notícias nesta sexta-feira, foi um chuto para canto, uma decisão que adiará para mais tarde, se o país chegar a isso. “O meu objetivo é permitir ao CDS crescer”, disse o líder do partido democrata cristão, esperando que “o somatório de deputados de centro direita, onde se encontra o PSD e o CDS, seja suficiente para governar, dispensando outros partidos”.

Governar é para o líder do CDS isso mesmo: fazer parte da solução executiva para Portugal, não se limitando a apertar mãos para chegar a acordos no Parlamento. E estaria Francisco Rodrigues dos Santos disposto a selar esse tipo de acordo com um PSD liderado por Paulo Rangel? A resposta foi, desta vez, mais clara: o parceiro institucional do CDS “é um partido político, não é uma pessoa”.

Aliás, com Rui Rio, líder dos sociais-democratas, Francisco Rodrigues dos Santos diz não “ter abordado em concreto” a hipótese de uma coligação governativa”, mas, “em abstrato”, diz ser normal que o seu partido esteja com o PSD. No entanto, se a solução for outra, não teme o combate. “Não tenho receio de ir com o CDS sozinho a eleições”, afirmou, dizendo ter certeza absoluta de que o partido não perderá deputados nas próximas eleições.

Esta sexta-feira, numa sondagem da Universidade Católica sobre intenção de voto dos portugueses, o CDS desce para o seu valor mais baixo de sempre, ficando nos 2%, abaixo de todas as outras forças políticas da direita. A maioria dos votos (39%) continua a ser do PS, ligeiramente reforçado em relação a 2019.

Acordo com Nuno Melo? “Estou disponível”

Falando sobre as guerras internas do CDS, e sobre o adiamento do congresso, Rodrigues dos Santos disse estar disponível para chegar a uma solução de compromisso com Nuno Melo, que será seu adversário quando houver eleições no partido. No entanto, não deixou de apontar o dedo ao eurodeputado, acusando-o de estar “numa escalada de agressão verbal”, causando “um ambiente tumultuoso que impede o partido de falar para fora, derretido em questículas internas”.

Sobre quem sairia vencedor do congresso, caso se realizasse antes das legislativa como pretende Nuno Melo, não tem dúvidas: “Estou completamente convencido que o venceria.” Rodrigues dos Santos sublinha ainda mesmo que congresso algum irá resolver o problema de falta de legitimidade que lhe é apontado pelos opositores. “As pessoas que agora contestam a minha legitimidade nunca a reconheceram desde que fui eleito”, acrescenta.

Sobre Cecília Meireles, a última deputada a bater com a porta, o líder do CDS garantiu que, se ela assim o entender, “terá sempre lugar nas listas” do partido enquanto for ele o líder.