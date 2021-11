Ronaldo foi, voltou e nem sequer mudou de camisola. Mas a Manchester que deixou não é a mesma Manchester que encontrou

Depois do golo, a superioridade do City intensificou-se. As diferenças sentiam-se principalmente nos corredores, já que o Manchester United atuava sem extremos de raiz e permitia as subidas de Cancelo ou Walker sem que ninguém aparecesse para realizar as dobras: Wan-Bissaka não tinha hipóteses frente a Foden, Greenwood tinha a incumbência de tapar Rodri, Ronaldo não recuava e Bruno Fernandes, no meio, era o responsável pelo apoio de um lado e do outro. Os citizens controlavam todas as ocorrências sem grandes sobressaltos e a única jogada de perigo do United apareceu por intermédio de Ronaldo, já perto da meia-hora, com o jogador português a atirar de primeira para defesa de Ederson depois de um cruzamento de Luke Shaw (26′).

Do outro lado, David De Gea ia adiando o dilatar da vantagem adversária. O guarda-redes espanhol impediu o golo de Foden com uma grande defesa (29′), parou um remate de longe de Cancelo logo depois (29′) e também não deixou que De Bruyne marcasse (34′). De Gea, porém, não conseguiu corrigir um erro monstruoso de Luke Shaw já em cima do intervalo: Bernardo jogou na esquerda em Cancelo, o lateral cruzou para o poste mais distante e o mesmo Bernardo, nas costas de toda a defesa, aproveitou a total passividade do inglês para aumentar a vantagem (45′). No final da primeira parte, o Manchester United tinha como único traço positivo o facto de estar a perder apenas por dois golos.

Na segunda parte, Solskjaer tirou Bailly e abdicou do sistema de três centrais para lançar Jadon Sancho, um bocadinho à semelhança do que havia feito contra a Atalanta na Liga dos Campeões depois de também ter ido a perder para o intervalo. O Manchester United regressou com as linhas mais subidas e os setores mais conectados, numa tentativa de implementar uma pressão mais alta e mais eficaz, e o Manchester City respondeu com uma posse de bola mais lenta e ponderada, claramente com o objetivo de adormecer o jogo e evitar com serenidade a tentativa de reação dos red devils.

A partida caiu claramente em qualidade no segundo tempo, praticamente sem aproximações à baliza e com uma inexistência de oportunidades, e Solskjaer voltou a mexer a 25 minutos do fim para lançar Rashford e tirar Greenwood, embora a equipa demonstrasse já alguma resignação e conformismo em relação ao resultado. Até ao fim, já muito pouco aconteceu — à exceção de uma boa oportunidade para Foden, que atirou ao lado depois de uma recuperação em zona adiantada (81′).

1 – Eric Bailly is the first Manchester United player to score an own goal in the Manchester derby in the Premier League. Oops. pic.twitter.com/2sDhVNj8lC — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2021

O Manchester United nunca teve hipóteses contra o Manchester City — que nem sequer fez qualquer alteração ao longo de 90 minutos –, somou a terceira derrota contra um dos principais rivais nas últimas quatro jornadas e pode já ficar a 11 pontos da liderança do Chelsea se os blues derrotarem o Burnley também este sábado. No dia em que voltou aos dérbis, Cristiano Ronaldo percebeu da pior forma que a cidade encontrou novos reis portugueses em Bernardo e Cancelo e a Manchester que deixou já não é a mesma. Mais do que isso, a cúpula do United vê-se agora com um problema: se Antonio Conte era a alternativa a Solskjaer mas foi para o Tottenham, quem poderá agora ser a alternativa a Solskjaer se o futuro passar pela saída do treinador?