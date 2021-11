Sejamos loucos com Gisela João: uma noite com um Coliseu a seus pés

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O concerto estava no final e Gisela João já saíra e regressara para o encore. Porque nisto dos encores, é bom lembrar, o povo é que manda, quando se bate palmas com fervor e se martela o chão com os pés é preciso que a música continue.

Gisela João já cantara três temas depois de ameaçar ir-se embora de vez. Depois de “Tempestade”, de um disco de grupo que está para sair, atirara-se a “La Llorona”, velha canção clássica latina. E dissera depois “agora sim, até uma próxima”, antes de cantar “Antigamente”, velho fado corrido de Manuel de Almeida.

O público levantou-se então pressentindo o fim, ovacionou-a de pé e nós, sentados na cadeira, só pensávamos que espera lá, não há nada de errado com “Antigamente” mas está a faltar aquela.

“Aquela” era o single do disco novo, o álbum lançado este ano que, como diz na gíria, levou Gisela João a regressar aos Coliseus. Como se diz na gíria porque, enfim, Gisela João não precisava de AuRora para voltar aos Coliseus. AuRora, o disco, é quanto muito o cheiro a café que nos leva a parar na rua para entrar e pedir uma bica, o aroma a pão acabado de sair do forno que nos lembra que já temos fome há umas horas (e que gostamos muito de pão).

Acontece que aqui também tínhamos fome de tudo isto. Por um lado, de uma sala com a imponência majestosa do Coliseu dos Recreios, operática e já mais do que centenária, sonhada ainda no século XIX por quatro homens que imaginaram que podiam criar em Lisboa a maior sala de espectáculos coberta do mundo daquela época. Por outro lado, tínhamos fome de um concerto destes: de uma grande artista, portuguesa ainda por cima, fadista ainda por cima.

Não se leia por aqui qualquer menorização de AuRora, o disco novo — e aquele que confirma o que sabemos desde o primeiro lançamento, Gisela João, de 2013 (é verdade, já saiu há oito anos, estamos velhos, vocês conhecem a lenga-lenga): que Portugal e o fado ganharam na última década uma voz definidora de uma época.

Há sete meses, quando a entrevistávamos, escrevíamos assim (perdoem-nos a auto-citação) sobre AuRora, enlevados por este novo fado que é novo porque é só seu: “Há álbuns como este, que fazem um ouvinte querer levantar-se da cadeira, dizer mentalmente ‘vamos à vida, caramba!’, ser tomado por uma força que vem de encontrar um som que ainda estava por descobrir, uma canção que ainda ninguém ouvira mas que só poderia ser escutada assim, com este arranjo, com este timbre, com esta voz, com esta melodia“.

Não retiramos uma vírgula mas voltemos “àquela”, que ainda faltava ao concerto como uma cereja ao topo de uma gulosice: parece-nos (as palmas…) que Gisela João disse afavelmente às pessoas para voltarem a sentar o rabo na cadeira que isto ainda não acabou. De seguida, disse às pessoas que nunca ligou a géneros, pessoas são pessoas, mas notou um detalhe: “Nasci mulher”. E por isso, dizia ela, sabia bem “o que custa ser mulher”. Depois, dedicou isto “a nós todas, as loucas deste mundo”.

O que se seguiu foi uma cantiga estupenda, entoada por uma voz que só pode ter nascido para cantar — e por uma mulher fadista-artista que mostrou ter uma lucidez rara, pegando num tema universal, ainda atual e que mexe com tantas entranhas, e cantando-o visceralmente. É como se Gisela João, nesta canção, estivesse a ser recetáculo das frustrações e das raivas acumuladas dia após dia por todas as mulheres que já se sentiram menorizadas por terem nascido mulheres. E, recebendo essas frustrações, as moldasse depois com uma carga que não é descontrolada (histéricas o caraças!) mas convicta, segura, incisiva como uma chapada que nos volta a deixar sóbrios.

Na canção, Gisela João chama os paternalistas pelos nomes: a quem diz que é “exagerada”, “complicada”, “a louca”, “tudo ou nada”, lembra: “Não sabes nada de mim”. Mas fá-lo com muito mais drama e pathos do que estas linhas sugerem. Naquela voz rouca está tudo o que leva a que alguém, na cadeira ao lado, nos sussurre: “Ser mulher é f…”. Perdão, “é tramado”. À falta de vídeo, o mais próximo que podemos apresentar é a atuação recente na plataforma Colors: quem terminar sem pelos dos braços eriçados está condenado à insensibilidade eterna.

Este momento, o final, faz-nos escrever aqui que “Louca” é a canção do ano. Não importa se é, claro que não ouvimos as canções todas do mundo e esta temo-la fresca na memória, mas isso não interessa nada: hoje, depois deste concerto no Coliseu dos Recreios, “Louca” é a canção do ano, a “Under the Table” (Fiona Apple) de 2021 versão fado. Amanhã? Logo se vê.

Antes de tudo isto já víramos Gisela João a ser Gisela João. Há alguns detalhes — alguns trunfos — nas suas interpretações ao vivo que se replicam, como é natural, das gravações ao vivo. Um deles é a escolha criteriosa de acompanhamento, músicos no piano (que casa muito bem com o fado) e nas mais tradicionais guitarra, viola e baixo que sabem o segundo exato que cada nota deve durar. Um fadista, sem isto, não deixa de ser um grande fadista: mas é um fadista coxo para se apresentar nestes palcos.

Outro segredo é o bom gosto dos arranjos: saber-se exatamente que tipo de nuances novas e pequenas inovações se podem introduzir no fado sem o descaracterizar, que ele já é tão rico (e tem tantas variantes) que dá para quase tudo. E outro trunfo, ainda, é a utilização do aparelho vocal e a canalização da emoção para o canto: as variações súbitas da emoção a transbordar, o corpo todo em convulsão a cantar libertando-se das dores que a vida também tem, para a contenção, diríamos quase para um estilhaçar racional da emoção.

Notámos isto ao longo de um concerto que começou a respeitar escrupulosamente AuRora, o disco novo, até pela ordem com que os temas eram cantados: primeiro a etérea “Tábuas do Palco I”, que arranca o álbum, depois “Já Não Choro Por Ti”, uma grande canção com letra de Jorge Cruz (ex-Diabo na Cruz) que se lhe segue no disco.