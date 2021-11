Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de impressionar com o UrbanRebel, um pequeno/grande concept de desportivo eléctrico que, na essência, revela a base do próximo citadino a bateria da Cupra, a marca desportiva espanhola da Seat sentiu necessidade de demonstrar que o seu protótipo não só é capaz de circular pelos seus próprios meios, como o faz de forma bastante célere.

A Cupra é o ponta-de-lança da estratégia da Seat para vir a construir em Espanha os pequenos eléctricos do Grupo Volkswagen. Os sucessores dos actuais VW e-up!, Skoda Citigo iV e Seat Mii Electric poderão vir a ser fabricados no país vizinho, isto caso a Seat consiga convencer o gigante alemão da sua competência, reforçada pelas ajudas do Governo espanhol.

Para deixar claro que não está a brincar em serviço, recordando que a Cupra, na sua génese, surgiu como um departamento de competição da Seat, especializado na concepção e produção de veículos de corrida, a marca concebeu o UrbanRebel, não o pequeno utilitário desportivo que irá produzir a partir de 2025, mas um modelo apto a ir para o circuito já amanhã. E, para o provar, a Cupra foi estreá-lo na pista de testes da marca.

O “piloto” e apresentador do vídeo é o próprio vice-presidente da Cupra para a Investigação e Desenvolvimento (R&D), Werner Tietz. O alemão sentou-se ao volante e mostrou que o UrbanRebel anda e bem, com os 335 cv em aceleração constante, para em pico atingir 429 cv, o que lhe permite fazer 3,2 segundos de 0-100 km/h. Veja como tudo funciona: