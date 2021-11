Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de o Presidente da República ter promulgado no sábado, com reservas, a lei que prevê extinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o gabinete do ministro Eduardo Cabrita assegura à Renascença que a nova agência, em substituição do SEF, não vai ser apenas um serviço administrativo. Aquando da promulgação do decreto, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou dúvidas face à caracterização jurídica da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA).

As funções de natureza policial vão ser assumidas pelas “entidades policiais já responsáveis pela segurança aeroportuária (PSP), pela segurança das fronteiras terrestres e pela guarda costeira (GNR) e pela investigação criminal (PJ)”.

O MAI informa ainda que “a coordenação entre polícias será assegurada pelo SSI – Sistema de Segurança Interna e entre polícias e a APMA na forma seguida relativamente a qualquer outra entidade pública sob a orientação geral do Governo”.

Sobre a APMA vão recair os pedidos de atribuição do direito de asilo e também a apreciação de pedidos de residência.

Ao meio já citado, o Ministério da Administração Interna afiança que “a opção pelo modelo de agência será concretizada através de uma entidade a criar por decreto-lei no âmbito da administração indireta do Estado, do mesmo tipo do Instituto dos Registos e Notariado. Nesse diploma legislativo, ficará também definida a composição do órgão consultivo previsto na lei agora promulgada”.