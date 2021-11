Boletim DGS: Portugal acima dos 1.000 casos pelo quinto dia consecutivo

Olhando para a distribuição geográfica dos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar cerca de metade das infeções, com 410 dos 1.023 novos casos, o que diz respeito a 40% das novas infeções.

O Centro ultrapassa o Norte do país, ao acumular 231 casos (23%). Ainda assim, a diferença entre as regiões não é muito significativa: são 224 casos no Norte (22%).

Segue-se o Algarve com 73, o Alentejo com 26, a Madeira com 53 (ontem eram 25 novas infeções, um número que mais do que duplicou) e Açores com 6.