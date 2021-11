Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Época de estreia, época de vitória. Pedro Acosta, espanhol de 17 anos, sagrou-se este domingo campeão do mundo de Moto3, ao vencer o Grande Prémio do Algarve, que está a decorrer este domingo em Portimão. Numa corrida emocionante e muito aguerrida da parte dos pilotos que seguiam na frente, o jovem piloto tornou-se o primeiro campeão do mundo de Moto3 na sua época de rookie (estreante). Com esta vitória, Acosta é o primeiro desde Loris Capirossi, em 1990 (na altura em 125cc), a tornar-se campeão do mundo na primeira temporada nas categorias maiores do motociclismo.

A história de Acosta começa muito cedo, logo aos cinco anos, quando o pai lhe comprou uma mota de motocross. Foi o começar de uma paixão que ainda dura e que agora se concretizou num título mundial com tenra idade. O espanhol começou a competir ainda miúdo e foi subindo de classe e categoria sempre com qualidade. Ganhou em Minibikes, MiniGP, MaxxiGP e PreMoto3, antes de entrar no Moto3 Junior World Championship aos 14 anos.

HISTORY MAKER ????@37_pedroacosta becomes the first #Moto3 WORLD CHAMPION ???? to clinch the title in his rookie season ???? Bravo, Pedro! ???? #RookieChamp ???? pic.twitter.com/iLQCZaJYcz — MotoGP™???? (@MotoGP) November 7, 2021

A idolatrar Casey Stoner e Kevin Schwantz, Pedro Acosta entrou de rompante na Red Bull Rookies Cup, conseguindo um segundo lugar na época de estreia, em 2019, e conseguindo o título no ano seguinte. Este ano deu então o salto para Moto3, onde corre na equipa Red Bull KTM. O jovem de 17 anos, como tem sido apanágio, mostrou desde logo presença e qualidade, conseguindo vencer em Doha ao começar das boxes, a primeira vez em Moto3 que um piloto o conseguiu.

Na corrida deste domingo, uma vitória garantiria o campeonato do mundo a Acosta, mas este não se podia descuidar com o italiano Dennis Foggia, o único que podia ainda sonhar com o título e adiaria a disputa do mesmo para a última corrida, em Valência, Espanha. Foggia esteve muito bem e liderou uma boa parte da corrida, sempre com um olho em Acosta, que partiu da 14.ª posição mas foi galgando posições até chegar aos primeiros lugares da corrida.

Numa disputa entre Foggia, Acosta e o colega deste, Jaume Masia, os primeiros dois foram-se revezando no primeiro lugar, acrescentando cada vez mais emoção e suspense à corrida, ou não estivesse em causa um título mundial. Mesmo na última volta, no entanto, Foggia foi tocado por Darryn Binder e caiu, o que garantiu o título a Acosta. Depois da corrida, a direção de prova desclassificou o sul-africano Binder, responsabilizando-o assim pela queda de Dennis Foggia, que acabou em lágrimas.

Antes de Miguel Oliveira, Valentino Rossi e companhia darem espetáculo em Portimão, foram os pilotos de Moto3 a começar a saciar o apetite dos milhares presentes nas bancadas. Ninguém quer ver quedas, mas anseia-se por corridas equilibradas, ultrapassagens, pilotos a darem o máximo volta após volta. Com um título mundial em cima da pista, o show foi muito agradável. Para quem viu e, acima de tudo, para Pedro Acosta, que para o ano já vai dar o salto para Moto2 e despede-se em beleza e acabado de chegar, logo como campeão do mundo.