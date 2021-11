Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Seja pelas capacidades como treinador, seja pela carreira de mais de duas décadas, seja pelo currículo que apresenta ao longo de um percurso com duas Ligas dos Campeões e vitórias nos campeonatos de Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha, até mesmo nas fases menos conseguida de cada temporada há sempre uma voz entre muitas que defende José Mourinho e o seu trabalho. Esta semana, essa figura acabou por ser Marco Delvecchio, antigo avançado italiano que esteve na última equipa campeã da Roma em 2002.

“Não sei se Mourinho conseguirá repetir ou não o feito de Fabio Capello, que, apesar de ter sido campeão na segunda época na Roma, passou por algumas dificuldades na primeira e foi muito contestado. O que sei é que há treinadores em quem vale a pena confiar, mesmo nos momentos mais difíceis. A carreira que construiu fala por ele. Eu percebo que haja um sentimento de frustração entre os adeptos, porque a Roma não ganha o campeonato há muito tempo e há uma vontade enorme de voltar a fazê-lo, mas José Mourinho não tem uma varinha mágica, precisa de tempo e jogadores”, destacou ex-internacional.

Nem todos pensam da mesma forma, sobretudo agora que os romanos chegavam a Veneza com uma série de uma vitória em seis jogos e a derrota mais pesada da carreira do técnico português pelo meio (o 6-1 na Noruega como o Bodo/Glimt). E, em termos factuais, este é o momento mais complicado que Mourinho atravessa no clube da capital transalpina. No entanto, e assumindo jogos menos conseguidos contra AC Milan ou Bodog/Glimt, a mira do número 1 dos giallorossi tem estado sobretudo apontada aos árbitros (sendo que pelo meio comparou ainda o penálti marcado por Dybala da Juventus ao Zenit com o penálti de Veretout em Turim frente aos bianconeri que foi mandado repetir). Mas será apenas isso?

“Não creio que nesta altura ajude agarrarmo-nos a incidentes. Precisamos de mais qualidade e alma nos nossos jogos para os conseguirmos ganhar. Estivemos bem mas não o suficiente. Tento dar sempre o máximo em cada jogo e é o que temos todos de fazer, independentemente de se começar de início ou no banco”, comentou o experiente avançado El Shaarawy, uma das unidades que várias vezes tem começado os encontros no banco de suplentes, após o último empate caseiro diante da formação norueguesa. Era essa qualidade e alma que a equipa procurava antes da paragem para as seleções, sabendo que na véspera a Atalanta tinha ganho fora e consolidado o quarto lugar com mais três pontos do que os romanos.

Jose Mourinho's unbeaten home run in Serie A is finally over. The longest home streak for a coach since 1994/95 ???? pic.twitter.com/uUAmY0Mb4w — ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2021

O contexto não era o mais fácil, adensado ainda por essa quebra da invencibilidade caseira frente ao AC Milan naquela que foi a maior série de um treinador sem perder como visitado desde 1994/95, e pior ficou quando o português estava ainda sentado no banco após o início de jogo: no seguimento de um livre lateral por falta desnecessária de Mancini numa transição, Mattia Caldara conseguiu esticar a perna no meio dos centrais romanos e inaugurou o marcador para o Veneza logo aos três minutos. Já de pé, com um olhar quase atordoado pelo revés madrugador, Mourinho parecia não conseguir acreditar com a desvantagem.

2 – Mattia Caldara's goal, arrived after 2 minutes and 39 seconds, has been the fastest conceded by Roma in Serie A since October 2020, when Ibrahimovic scored against the Giallorossi after one minute and 47 seconds. Wake.#VeneziaRoma — OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) November 7, 2021

Com uma linha de três centrais assumida, colocando Kumbulla no meio de Mancini e Ibañez e com o improvável El Shaarawy a fazer toda a ala esquerda (uma função que nunca fizera ao longo da carreira), a Roma teria de dar uma resposta quando estava ainda a tentar assentar esta nova abordagem tática, perante um Veneza confiante que manteve a corda toda nos 20 minutos iniciais com a mira apontada à baliza de Rui Patrício nas transições. No entanto, essa força foi abrandando perante a reação do conjunto da capital, que teve em mais um remate ao poste de Tammy Abraham (o rei da pontaria em excesso na Serie A) um clique para um final de primeira parte que deu reviravolta: Shomurodov, avançado do Usbequistão que fez dupla com o inglês, empatou após um desvio incompleto de Romero após assistência de Abraham (43′) e o mesmo Abraham fez o 2-1 num grande trabalho individual após passe de Shomurodov (45+2′).

2 – Roma have scored two goals in a #SerieA first half for the first time since last February against Udinese. Reaction.#VeneziaRoma — OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) November 7, 2021

Essa viragem, naquele que foi o primeiro jogo com dois golos da Roma na primeira parte desde fevereiro na Serie A, fez bem à equipa de José Mourinho, que entrou com outra confiança no segundo tempo e foi conseguindo criar situações de finalização não concretizadas junto da área do Veneza utilizando da melhor forma os corredores laterais para colocar várias unidades na área para o último desvio, mas mais um lance imprudente na área de Rui Patrício, desta vez com Cristante a fazer falta sobre Caldara, permitiu a Mattia Aramu fazer o empate de grande penalidade a 25 minutos do final. Ficava tudo em aberto, com a Roma a reagir de imediato com mais uma oportunidade flagrante de Abraham travada por Romero mas a sofrer quando se balanceava mais na frente, deixando Okereke ganhar a profundidade para fazer o 3-2 (73′).

Carles Pérez já tinha sido lançado, Zaniolo entrou a seguir à desvantagem, Zalewski e Borja Mayoral foram depois também lançados. Os romanos arriscavam tudo para chegarem pelo menos a um empate que minimizasse os estragos de menos de dez minutos onde o rumo mudara por completo mas se a Roma chegou de barco, com muitos adeptos no cais a apoiar a equipa, já se tinha afundado por completo em Vezena, correndo agora o risco de descer até à sexta posição caso a Lazio vença o seu jogo esta ronda. Se a vida não estava fácil nesta fase para o treinador português, os próximos dias não serão diferentes, mesmo tendo em consideração a superioridade que a Roma conseguiu ter apesar de mais uma derrota. E até foi o conjunto da casa a acertar na trave da baliza de Rui Patrício por Henry em cima do minuto 90…